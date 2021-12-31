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مقتل 4 بانفجار في ولاية بلوشستان الباكستانية

مقتل 4 بانفجار في ولاية بلوشستان الباكستانية
https://almnatiq.net/?p=1094682
المناطق_وكالات

قتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وأصيب 13 آخرون بانفجار وقع في مدينة كويتا عاصمة ولاية بلوشستان الباكستانية.

ونقلت صحيفة «أكسبريس تريبيون» المحلية عن رئيس مستشفى كويتا جاويد أختار قوله إن «ما لا يقل عن 4 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر في انفجار قرب مجمع سليم الطبي في كويتا».

وأكدت الصحيفة أن رئيس وزراء بلوشستان مير عبد القدوس بيزينجو ندد بالانفجار وأعرب عن استيائه من تردي الإجراءات الأمنية في المدينة.

وأضافت: «أعرب بيزينجو عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى وطلب إبلاغ قائد شرطة الإقليم بالحادث».

وأوضحت الصحيفة أن «سبب الانفجار لم يحدد بعد، وأن القوات الأمنية طوقت منطقة الانفجار وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، لكن هجمات سابقة مشابهة نفذها مسلحون وانفصاليون.

ويشهد إقليم بلوشستان تمردا مطولا من جماعات بلوشية انفصالية تنفذ منذ عقود تفجيرات وهجمات إطلاق نار تستهدف المدنيين وقوات الأمن للضغط من أجل تحقيق مطالبها بالانفصال.

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