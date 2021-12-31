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مسافرة تعزل نفسها داخل حمام طائرة لـ 5 ساعات بعد اكتشاف إصابتها بكورونا

مسافرة تعزل نفسها داخل حمام طائرة لـ 5 ساعات بعد اكتشاف إصابتها بكورونا
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https://almnatiq.net/?p=1094689
المناطق_وكالات

عزلت راكبة أمريكية نفسها داخل حمام طائرة لما يقرب من 5 ساعات، بعدما أجرت اختبار فيروس “كورونا” ‏في منتصف رحلتها الجوية، وجاءت نتيجته “إيجابية”.‏

وأكدت الراكبة، وتدعى ماريسا فوتيو، وتعمل مدرسة في ولاية ميتشيغان الأمريكية، في تصريحات لبرنامج “توداي” المذاع على شبكة “إن بي سي” الأمريكية أنه “كان هناك 150 شخصا على متن الطائرة، وكانت مخاوفها الأكبر هي أن تنقل العدوى لهم”.

وأجرت فوتيو اختبار “كورونا” سريع، بعد أن شعرت بألم في حلقها، خلال رحلة قطعتها من شيكاغو إلى ريكيافيك بآيسلندا، في 20 ديسمبر الجاري، وبعد ثانيتين من الاختبار الذي خضعت له تبين إيجابية نتيجته، وقررت أن تعزل نفسها طوال الرحلة.

ووثقت ماريسا فوتيو تجربتها داخل حمام الطائرة، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “تيك توك”، وحصد ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة.

وبسبب تصرفها، نالت المدرسة من المضيفين “حجرا صحيا خاصة بكبار الشخصيات”، والذي يشمل حصولها على الطعام والمشروبات طوال الوقت، فضلا عن فحصها باستمرار للاطمئنان عليها، وفق “سبوتنيك”.

وتتطلب آيسلندا إجراء اختبارا سلبيا في غضون 72 ساعة من المغادرة، ومن الممكن أن يكون اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل أو الاختبار السريع.

وفور وصولها، مكثت الراكبة، ماريسا فوتيو، داخل أحد الفنادق من أجل الحجر الصحي، حيث تفرض أيسلندا الحجر الصحي لمدة 10 أيام للمصابين بـ”كورونا”.

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