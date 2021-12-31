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طقس الجمعة.. أمطار رعدية وضباب ورياح نشطة

طقس الجمعة.. أمطار رعدية وضباب ورياح نشطة

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طقس الجمعة.. أمطار رعدية وضباب ورياح نشطة

طقس الجمعة.. أمطار رعدية وضباب ورياح نشطة
https://almnatiq.net/?p=1094692
المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين لا يستبعد تكون الضباب على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم وحائل.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-35 كم/ساعة وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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