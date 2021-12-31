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«الحصيني» يتوقَّع حالة ممطرة مميزة على 12 منطقة.. ويحدد مدتها

«الحصيني» يتوقَّع حالة ممطرة مميزة على 12 منطقة.. ويحدد مدتها
https://almnatiq.net/?p=1094725
المناطق_متابعات

توقع الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة مميزة تشمل 12 منطقة، وتبدأ مساء اليوم الجمعة وتتواصل حتى يوم الأحد المقبل.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إن هناك اجماعًا من النماذج العددية للطقس، على وجود حالة ممطرة مميزة على أجزاء واسعة من المملكة، تشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية والباحة وجازان وعسير والقصيم والشمالية والجوف، وتمتد الى أجزاء من تبوك والمدينة المنورة خاصة السواحل، وأن الحالة تعتبر حالة ارتدادية شمل حائل.

وأضاف الحصيني أن الحالة الممطرة تبدأ مساء اليوم الجمعة وتستمر يومي السبت والأحد، وأن الأمطار المتوقعة رعدية، متفاوتة الشدة من مكان الى آخر، من خفيفة لغزيرة، أحيانا حبات برد وفرصة سيول.

وأشار الحصيني إلى أن الحالة الممطرة من المتوقع لها أن تمتد نواحي الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان.

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