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«الحج والعمرة»: السماح للمعتمرين والمصلين بالتوجه مباشرة للحرم المكي دون تذاكر نقل

«الحج والعمرة»: السماح للمعتمرين والمصلين بالتوجه مباشرة للحرم المكي دون تذاكر نقل
https://almnatiq.net/?p=1094730
المناطق_متابعات

كشفت وزارة الحج والعمرة، السماح للمعتمرين والمصلين والطائفين بالتوجه مباشرة إلى الحرم المكي الشريف لأداء مناسكهم دون إلزامهم بشراء تذاكر النقل بعد إصدار التصاريح، حيث إن الخدمة اختيارية وليست إلزامية.

وأكدت أنه يمكن شراء تذاكر النقل عبر طريقتين: الأولى: من تطبيق «اعتمرنا» مباشرة، وتتمثل الخطوات في ما يلي: «حجز خدمة»، ثم «خدمات النقل»، ثم تحديد موقف الحافلات «موقف كدي، موقف الجمرات»، ثم تحديد عدد التذاكر، ثم الدفع، والطريقة الأخرى التي يمكن من خلالها شراء تذاكر النقل هي عند الوصول إلى موقف الحافلات في مواقف كدي ومواقف الجمرات، مشيرة إلى أن عملية الشراء من المراكز متاحة عن طريق البطاقات البنكية (الشبكة) أو المبالغ النقدية (الكاش).

وأوضحت «الحج والعمرة» أنه يمكن استعراض تذاكر النقل في تطبيق «اعتمرنا»، إذ تظهر التذاكر ضمن تذاكر النقل غير المستخدمة في التطبيق، داعية إلى التأكد من ظهور التذاكر بالدخول إلى «الإعدادات»، ثم «تذاكر النقل»، ثم «التذاكر غير المستخدمة».

وأشارت إلى أنه يتم إلغاء التذاكر من تطبيق «اعتمرنا» كالتالي: اختيار «الإعدادات»، ثم «تذاكر النقل»، ثم «التذاكر غير المستخدمة»، ثم الضغط على «إلغاء»، ويتم استرجاع مبالغ تذاكر النقل الملغاة وإعادتها إلى الحساب البنكي الذي تم شراء التذاكر منه خلال يومي عمل من طلب الاسترجاع، شريطة أن يكون طلب الاسترجاع خلال 14 يوما من تاريخ الشراء.

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