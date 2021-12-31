«اللجنة الطبية باتحاد القدم» تُحذر من مشاركةاللاعب بعد شفائه من كورونا مباشرة

تحدث رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، صالح الحارثي، عن البروتوكول الجديد الخاص بالوقاية من فيروس كورونا المستجد بشأن الأندية، مؤكدًا أنه لن يسمح للأندية باستخدام غرف الملابس في المباريات.

وخلال تصريحات تليفزيونية، أشار الحارثي إلى أنه سيكون هناك تشديد على وجود تباعد في حافلات النقل الخاصة وكذلك ضرورة ارتداء الكمامة في ممر اللاعبين، بجانب أنه سيكون هناك مطالبة بفحص الـ “PCR” خلال فترات متفاوتة.

وفيما يتعلق بالوفيات الأخيرة التي حدثت للاعبين بسبب الأزمة القلبية، أوضح رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن تواجد فيروس كورونا داخل الجسم يسبب تغييرات كثيرة ويؤثر أيضًا على العضلات؛ لذلك يجب فحص عضلة القلب كإجراء وقائي، على ألا يعود اللاعب بعد شفائه من فيروس كورونا قبل ثلاثة إلى أربعة أسابيع ويجب عدم الاستعجال.