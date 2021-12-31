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الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو الأطراف الصومالية إلى الحوار للتعامل مع خلافاتهم

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الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو الأطراف الصومالية إلى الحوار للتعامل مع خلافاتهم

الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو الأطراف الصومالية إلى الحوار للتعامل مع خلافاتهم
https://almnatiq.net/?p=1094742
المناطق_متابعات

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جميع الأطراف الصومالية للتحلي بالحكمة، وضبط النفس، وتجنب أي تصعيد يقود البلاد إلى العنف، ووضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار، والانخراط فوراً في حوار وطني بنّاء، يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة السابقة، ويقود إلى عقد الانتخابات العامة في البلاد في أسرع وقت ممكن.

وأعرب أبو الغيط، وفق بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم، عن قلقه من التطورات السياسية الحالية في الصومال على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد.

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