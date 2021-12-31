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إصابة مدافع مانشستر سيتي بعملية سطو.. وسرقة مجوهراته

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إصابة مدافع مانشستر سيتي بعملية سطو.. وسرقة مجوهراته

إصابة مدافع مانشستر سيتي بعملية سطو.. وسرقة مجوهراته
https://almnatiq.net/?p=1094745
المناطق_متابعات

تعرض مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو، للضرب والاعتداء وأصيب خلال عملية سطو على منزله، ناشرا صورة لإصابته على «ستوري» حسابه في تطبيق «إنستغرام» تكشف جرحا فوق إحدى عينه.

وقال كانسيلو معلقا على إصابته: «بكل أسف، تعرضت للاعتداء من قبل أربعة جبناء حاولوا إيذائي أنا وأسرتي»، وأضاف: «هذا ما يحدث عندما تقاوم».

وتابع: «تمكنوا من أخذ كل مجوهراتي، لا أتخيل وجود أشخاص بهذه الخسة، أهم شيء بالنسبة لي هو عائلتي، ولحسن الحظ هم بخير»، واصفا الحادثة بأنها واحدة من العقبات التي يواجهها في حياته، وقال «سأتغلب عليها بحزم وقوة كما هو الحال دائما».

من جانبه، غرد نادي مانشستر سيتي بقوله: «لقد صدمنا وفزعنا أن جواو كانسيلو وعائلته تعرضوا لعملية سطو على منزلهم، وتعرض خلالها جواو أيضا للاعتداء».

ووصف النادي الحادثة بأنها «خطيرة للغاية»، مشيرا إلى دعمه للاعب وعائلته، مؤكدا أن الشرطة تحقق في الحادثة.

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