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المملكة.. عنوان الاستقرار في الشرق الأوسط

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الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو الأطراف الصومالية إلى الحوار للتعامل مع خلافاتهم

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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “راي” في الفلبين إلى 405 قتلى

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المملكة.. عنوان الاستقرار في الشرق الأوسط

المملكة.. عنوان الاستقرار في الشرق الأوسط
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المناطق_متابعات

ينقضي عام كامل وتستمر المملكة العربية السعودية في الإنجازات السياسية على المستوى الإقليمي، بعد أن باتت الرقم الصعب في المعادلات السياسية الإقليمية والدولية وبوابة العبور لأية تسويات سياسية في المنطقة التي تعاني على مدى عقد من الزمان.

على المستوى الخليجي، وخلال عام واحد جمعت السعودية الدول الخليجية على طاولة واحدة وطوت صفحة الخلافات السياسية التي استمرت عامين، بدأت في قمة العلا في يناير من العام الماضي وانتهت بقمة الرياض في الرابع عشر من يناير 2021، وفي هذا العام صفرت السعودية المشاكل والخلافات السياسية ليعود الخليج إلى عهده السابق أكثر تماسكا ويصوغ رؤية أمنية وإستراتيجية واحدة ضد المخاطر التي تحيط بالمنطقة.

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