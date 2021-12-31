وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مركز الدعوة والإرشاد بمدينة سكاكا

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تفقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مركز الدعوة والإرشاد بمدينة سكاكا، حيث رافقه خلال الجولة وكلاء الوزارة وأمين عام الفروع ومدير عام الفرع بمنطقة الجوف، ضمن برنامج زيارته الحالية لتفقد احتياجات المنطقة من قطاعات الشؤون الإسلامية وتدشين عدد من البرامج والمبادرات.

وتجول معاليه بمرافق المركز وأقسامه والمكتبة العلمية واستمع لشرح وافي عن المركز ومناشطه والبرامج العلمية والدعوية التي يقدمها، كما التقى معاليه بالموظفين في مكاتبهم وتفقد احتياجاتهم.