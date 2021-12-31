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خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة جمهورية سلوفاكيا بذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها

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وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مركز الدعوة والإرشاد بمدينة سكاكا

وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مركز الدعوة والإرشاد بمدينة سكاكا
https://almnatiq.net/?p=1094800
المناطق_الجوف

تفقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مركز الدعوة والإرشاد بمدينة سكاكا، حيث رافقه خلال الجولة وكلاء الوزارة وأمين عام الفروع ومدير عام الفرع بمنطقة الجوف، ضمن برنامج زيارته الحالية لتفقد احتياجات المنطقة من قطاعات الشؤون الإسلامية وتدشين عدد من البرامج والمبادرات.

وتجول معاليه بمرافق المركز وأقسامه والمكتبة العلمية واستمع لشرح وافي عن المركز ومناشطه والبرامج العلمية والدعوية التي يقدمها، كما التقى معاليه بالموظفين في مكاتبهم وتفقد احتياجاتهم.

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