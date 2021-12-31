ارتفاع قتلى حركة الشباب الإرهابية بمدينة بلعد الصومالية

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قضت عناصر من الجيش الصومالي على 20 عنصرًا من مليشيات حركة الشباب الإرهابية بمدينة بلعد بإقليم شبيلي الوسطى بمحافظة هيرشبيلي.

وأكد قائد إحدى الوحدات في الجيش الصومالي، العقيد أبشر محمود وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن ما لا يقل عن 20 عنصرًا من مليشيات الشباب الإرهابية قُضي عليهم خلال تصدي الجيش للهجوم الذي شنته مليشيات الشباب على مدينة بلعد أمس، مضيفاً أن قوات الجيش تقوم حالياً بعمليات أمنية على أطراف المدينة .

وكان قد أُعلِن أمس القضاء على تسعة عناصر من مليشيات الشباب الإرهابية أثناء عملية المواجهة العسكرية في مدينة بلعد.