احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة جمهورية سلوفاكيا بذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها
أبرز المواد
 ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده
أبرز المواد
 متحدث الأحوال المدنية يوضح أهم مزايا سجل الأسرة الرقمي (فيديو)
أبرز المواد
 وظائف صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي
أبرز المواد
 منصة إحسان: أكثر من مليار و 150 مليون ريال تبرعات للفئات الأشد احتياجا
أبرز المواد
 الأرصاد يحذر من أمطار رعدية.. وضباب على عدة أماكن في المملكة
أبرز المواد
 خطيب المسجد الحرام: لا تجعلوا التقنية الإلكترونية تربي أبنائكم وتأسرهم
أبرز المواد
 ارتفاع قتلى حركة الشباب الإرهابية بمدينة بلعد الصومالية
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مركز الدعوة والإرشاد بمدينة سكاكا
أبرز المواد
 “سالك” تستكمل توريد 355 ألف طن من القمح إلى المملكة
أبرز المواد
 العالم العربي يودّع رائد التنوير جابر عصفور
أبرز المواد
 ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس
أبرز المواد
عاجل

الداخلية تعلن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات

خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة جمهورية سلوفاكيا بذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها

خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة جمهورية سلوفاكيا بذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها

أبرز المواد
ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده

ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده

أبرز المواد
متحدث الأحوال المدنية يوضح أهم مزايا سجل الأسرة الرقمي (فيديو)

متحدث الأحوال المدنية يوضح أهم مزايا سجل الأسرة الرقمي (فيديو)

أبرز المواد
وظائف صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

وظائف صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

أبرز المواد

ارتفاع قتلى حركة الشباب الإرهابية بمدينة بلعد الصومالية

ارتفاع قتلى حركة الشباب الإرهابية بمدينة بلعد الصومالية
https://almnatiq.net/?p=1094803
المناطق_واس

قضت عناصر من الجيش الصومالي على 20 عنصرًا من مليشيات حركة الشباب الإرهابية بمدينة بلعد بإقليم شبيلي الوسطى بمحافظة هيرشبيلي.

وأكد قائد إحدى الوحدات في الجيش الصومالي، العقيد أبشر محمود وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن ما لا يقل عن 20 عنصرًا من مليشيات الشباب الإرهابية قُضي عليهم خلال تصدي الجيش للهجوم الذي شنته مليشيات الشباب على مدينة بلعد أمس، مضيفاً أن قوات الجيش تقوم حالياً بعمليات أمنية على أطراف المدينة .

وكان قد أُعلِن أمس القضاء على تسعة عناصر من مليشيات الشباب الإرهابية أثناء عملية المواجهة العسكرية في مدينة بلعد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements