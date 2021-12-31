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ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده

ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده

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متحدث الأحوال المدنية يوضح أهم مزايا سجل الأسرة الرقمي (فيديو)

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وظائف صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

وظائف صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

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منصة إحسان: أكثر من مليار و 150 مليون ريال تبرعات للفئات الأشد احتياجا

منصة إحسان: أكثر من مليار و 150 مليون ريال تبرعات للفئات الأشد احتياجا

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وظائف صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

وظائف صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي
https://almnatiq.net/?p=1094816
المناطق_متابعات

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– صيدلي.

– مستشار خدمات المرضى.

– محلل فني لتقنية المعلومات.

– مساعد محلل إكلينيكي.

– محلل الأعمال.

– محلل أول موارد بشرية.

– طبيب أمراض القلب.

– استشاري طب الطوارئ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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