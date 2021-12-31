وظائف صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– صيدلي.

– مستشار خدمات المرضى.

– محلل فني لتقنية المعلومات.

– مساعد محلل إكلينيكي.

– محلل الأعمال.

– محلل أول موارد بشرية.

– طبيب أمراض القلب.

– استشاري طب الطوارئ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)