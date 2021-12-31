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متحدث الأحوال المدنية يوضح أهم مزايا سجل الأسرة الرقمي (فيديو)

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متحدث الأحوال المدنية يوضح أهم مزايا سجل الأسرة الرقمي (فيديو)

متحدث الأحوال المدنية يوضح أهم مزايا سجل الأسرة الرقمي (فيديو)
https://almnatiq.net/?p=1094820
المناطق_متابعات

أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن سجل الأسرة الرقمي هو امتداد للهوية الرقمية الموجودة في تطبيق أبشر أفراد وتطبيق توكلنا، والهدف منها تطوير التعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة.

وأضاف خلال برنامج “أحداث 24″، أن سجل الأسرة الرقمي سيسهل عملية التحقق من هوية أفراد الأسرة المضافين فيه، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات السجل بصورة إلكترونية عبر تطبيق “أبشر أفراد” متضمنًا رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code).

وأشار إلى إمكانية تنزيل نسخة على الجهاز الذكي للاستفادة منه دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

كما أكد الجاسر أن سجل الأسرة الرقمي سيكون متاحا أيضا في تطبيق “توكلنا ” عبر المحفظة الرقمية، مبينًا أن هذه الخدمة امتداد لتطوير التعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.

جدير بالذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قد أطلقت نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” تحت مسمى “سجل الأسرة الرقمي”، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

 

 

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