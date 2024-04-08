11 دولة تعلن عيد الفطر الأربعاء 10 إبريل

المناطق_متابعات

أعلنت 11 دولة حتى الآن موعد عيد الفطر 1445 هـ بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم وفقًا للجان الترائي في هذه الدول حيث سيكون يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان في حين سيكون يوم الأربعاء هو غرة شهر شوال وأول أيام العيد.

موعد عيد الفطر

وضمت قائمة الدول التي أعلنت عن موعد أول أيام العيد الأربعاء كلًا من:

1 . المملكة العربية السعودية

2 . البحرين

3 . العراق

4 . الكويت

5. الإمارات

6 . اليمن

7 . تركيا

8 . سوريا

9 . فلسطين

10 . قطر

11 . لبنان

بيان المحكمة العليا

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم في المراصد الفلكية وبناء عليه فإن يوم غدٍ الثلاثاء 30 / 9 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 9 / 4 / 2024م هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، وأن يوم الأربعاء 1 / 10 / 1445هـ – حسب تقويم أم القرى – الموافق 10 / 4 / 2024م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.

: