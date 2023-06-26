“11 شخص” بقبضة رجال الأمن لترويج “مخدرات”

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تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان من القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين في محافظة صامطة.

وأوضح الأمن العام، في بيان اليوم (الأحد)، أنه ضبط بحوزة المتورطين هواتف متنقلة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

بدورها، كشفت شرطة منطقة الرياض عن القبض على مقيم و4 مواطنين؛ لاتخاذهم منزلًا شرق العاصمة وكرًا لترويج المخدرات وبث السموم.

وأوضحت أن إدارة التحريات والبحث الجنائي ضَبطت 55.8 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي وبودرة تزن 1.6 كجم من المادة نفسها، ومادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، و3 أسلحة نارية وهوائية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

كما أطاحت شرطة محافظة الكامل بمخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن؛ لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وضُبِطَ بحوزتهما مبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني [email protected].