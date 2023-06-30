11 طائرة صينية تعبر الخط الفاصل مع تايوان ردا على زيارة أمريكية

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قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن 11 طائرة صينية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان، اليوم الجمعة، الذي يعتبر حدودا غير رسمية بين الجانبين، في الوقت الذي تكثف فيه بكين الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي.

واشتكت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها رغم اعتراضات الجزيرة على ذلك، في السنوات الأخيرة من المهام شبه اليومية للقوات الجوية الصينية، التي غالبا ما تجري في الجزء الجنوبي الغربي من المنطقة المحددة لدفاعها الجوي.

وذكرت وزارة الدفاع، أنها رصدت 24 طائرة حربية صينية، من بينها طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل، بالقرب من تايوان صباح الجمعة، مضيفة أن خمس سفن حربية صينية انضمت أيضا إلى دورية مشتركة، وفق وكالة رويترز.

وأضافت الوزارة أن تايوان أرسلت طائرات وسفنا للتحذير من الأنشطة الصينية، بينما كانت أنظمة الصواريخ تراقبها.

فيما صرح مسؤول أمني كبير في تايوان، بأن الأنشطة الصينية كانت على الأرجح رد فعل على زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة مايك روجرز رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب لتايبه.

وتعتبر الصين، تايوان ذات النظام الديمقراطي والمتمتعة بحكم ذاتي جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد بضمها بالقوة إذا اقتضى الأمر.

وأمس الخميس، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لذخيرة وإمدادات لوجستية لتايوان في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 440 مليون دولار.

وعملية البيع هذه ذات الحجم المتواضع، لا توسع نطاق الأسلحة الأميركية المسلمة إلى تايوان، لكنها تأتي في وقت تحاول واشنطن وبكين تحقيق استقرار في علاقاتهما المتوترة، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في إخطار للكونجرس، بيعها ذخيرة لمدافع من عيار 30 ملم إلى تايوان مقابل 332,2 مليون دولار، وقطع غيار أسلحة وآليات عسكرية مقابل 108 ملايين.

وقالت وزارة الخارجية إن هذه المبيعات ستساعد تايوان في الحفاظ على قدرة دفاعية ذات صدقية، لكنها لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.