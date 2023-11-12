1142 مجزرة.. 11180 شهيدا منذ بدء الحرب على غزة

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قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إنّ جيش الاحتلال ارتكب خلال حربه على قطاع غزة 1142 مجزرة.

وأضاف خلال إفادة صحفية، مساء الأحد، أن عدد المفقودين تحت الأنقاض يصل إلى 3250 مفقودا، بينهم 1700 طفل، موضحا أن عدد الشهداء بلغ 11180 شهيدا، بينهم 4609 أطفال و3100 سيدة.

وأفاد بأن عدد شهداء الكوادر الطبية ارتفع إلى 198 شهيدا بين طبيب وممرض ومسعف، مع استشهاد 20 من رجال الدفاع المدني، و49 صحفيا وإعلاميا.

وأشار إلى أن عدد الإصابات ارتفع إلى 28 ألف حالة، 70% منهم من الأطفال والنساء، مؤكدا أن جيش الاحتلال يشن استهدافا مركزا على المستشفيات مع تهديد الطواقم الطبية.

وأوضح أن 22 مستشفى و49 مركزا صحيا خرج عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع استهداف 53 سيارة إسعاف بشكل مباشر.