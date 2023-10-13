120 شهيداً في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استقبال مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية أكثر من 120 شهيدًا، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم السابع على التوالي.

وفي ذات السياق، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم عشرات المنازل والبنايات السكنية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، مخلّفة عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، وعائلات بأكملها.

وفي الضفة الغربية، استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أحدهما في بلدة دير بزيغ والآخر في بلدة جيوس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 36 فلسطينياً وجرح 650 آخرين بالرصاص، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية منذ يوم السبت.