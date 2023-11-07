122 مليار ريال أرباح “أرامكو” بالربع الثالث

وأضافت أن صافي الدخل بلغ أكثر من 354 مليار ريال للتسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة مع 488.7 مليار ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض يرجع سببه بشكل كبير إلى انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، كما قابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، والذي يعزى بشكل أساس إلى انخفاض متوسط معدل الريع الفعلي وانخفاض أسعار النفط الخام، وارتفاع دخل التمويل والدخل الآخر، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.