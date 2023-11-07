122 مليار ريال أرباح “أرامكو” بالربع الثالث

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سجلت أرباح شركة الزیت العربیة السعودیة “أرامكو السعودیة” بعد الزكاة والضريبة ارتفاعا بالربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته حيث قفزت من 112.8 مليار ريال إلى 122.1 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ 8.1%.
وأرجعت الشركة، في تقريرها عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير، كما قابل ذلك جزئيًا انخفاض الكميات المبيعة، وارتفاع في ضرائب الدخل والزكاة.
وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 23.2% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي الذي بلغت فيه الأرباح 159.1 مليار ريال، مرجعة سبب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار النفط الخام، والكميات المبيعة، وقد قابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، مدفوعًا بشكل أساس بانخفاض متوسط معدل الريع الفعلي وانخفاض أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
وأضافت أن صافي الدخل بلغ أكثر من 354 مليار ريال للتسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة مع 488.7 مليار ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض يرجع سببه بشكل كبير إلى انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، كما قابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، والذي يعزى بشكل أساس إلى انخفاض متوسط معدل الريع الفعلي وانخفاض أسعار النفط الخام، وارتفاع دخل التمويل والدخل الآخر، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
من جهة أخرى كشفت “أرامكو” عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2023م، حيث بلغ إجمالي المبلغ الموزع 110.1 ملیار ﷼ شاملة توزيعات الأرباح الأساسية بقيمة 73.1 ملیار ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بقيمة 37 ملیار ﷼، مشيرة إلى أن فترة الاستحقاق ستمتد من 14 إلى 30 نوفمبر الحالي.