123 ألف مستفيد من مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير مصادر مياه دائمة في جمهورية تشاد

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نفذت المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 1 يونيو 2023 حتى 30 أبريل 2024 مشروع توفير مصادر مياه دائمة في ولايات حجر لميس والبحيرة وشاري باغرمي بجمهورية تشاد، استفاد منه أكثر من 123 ألف فرد، بالإضافة إلى سقيا المواشي وري المزارع.

وتضمن المشروع حفر 82 بئرًا ارتوازيًا بعمق 60 مترًا في المتوسط مع توفير 8 لوحات طاقة شمسية لكل بئر، بالإضافة لتركيب خزان بسعة 5 أمتار مكعبة، وتأمين مضخة تعمل بنظام الطاقة الشمسية، فضلًا عن إعداد أنبوب لتوزيع المياه، وأحواض إسمنتية لسقيا المواشي، وعمل سور لحماية الآبار، حيث استطاع المركز من خلال المشروع توفير مصادر المياه الصالحة للشرب في المناطق المستهدفة والمصنفة ضمن المناطق المتأثرة بالجفاف خاصة الأقاليم الثلاثة شاري باغرمي، وحجر لميس، والبحيرة، وتحسين جودة الحياة من خلال توفير المياه الآمنة والنقية الصالحة للشرب للمجتمعات الأشد احتياجًا ، والحد من انتشار الأمراض المعوية والوبائية التي تسببها المياه الملوثة، والتقليل من موت الكثير من المواشي الناتج عن قلة هطول الأمطار وتقلص مياه بحيرة تشاد.

وأعرب المستفيدون عن سعادتهم ورضاهم التام بعد إنجاز المشروع، معربين عن شكرهم الجزيل لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – ولفريق مركز الملك سلمان للإغاثة على هذا الدعم المهم الذي أسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

ويعد المشروع جزءًا من سلسلة من المبادرات الإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعديد من الدول والشعوب الأكثر احتياجًا حول العالم، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ودعم مشروعات المياه والإصحاح البيئي.