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“الصحة” توضح الخدمات المقدمة لـ 4054 من مرضى حساسية القمح بـ 43 مستشفى

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 14 سبتمبر 2022 - 3:14 صباحًا

المناطق_متابعات

كشفت وزارة الصحة عن بعض الخدمات المقدمة لمرضى حساسية القمح، ضمن برنامج تأمين المنتجات الخالية من الجلوتين، لخدمة 4054 مريض مسجل لدى البرنامج في 43 مستشفى تابعاً للوزارة بالمملكة.

ويهدف البرنامج إلى توفير الرعاية الصحية لمرضى حساسية القمح بتوفير المنتجات الغذائية الخالية من الجلوتين بعد التشخيص الطبي، وتدريب وتأهيل الكوادر الصحية للبرنامج على أحدث الطرق العلمية للتعامل مع مرضى حساسية القمح.

وأكّدت الوزارة أن أنشطة البرنامج تتمثل في التوعية والتثقيف للمرضى ورؤساء الأقسام العاملين في نقاط التوزيع، والمتابعة المستمرة مع المرضى حول رضاهم عن المنتجات، إلى جانب عمل دورات في تحسين الأداء وتطويره.

وحول الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بحساسية القمح وفق إنفوجراف على حساب الوزارة بتويتر فهم مرضى السكري النوع الأول، ومرضى متلازمة داون ومرضى متلازمة تورنير، ومتلازمة ويليامز، ووجود تاريخ مرضي في العائلة، وكذلك أمراض القولون العصبي أو مَن لديه فقر الدم المنجلي ونقص فيتامين B12.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 14 سبتمبر 2022 - 3:14 صباحًا
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