“الصحة” توضح الخدمات المقدمة لـ 4054 من مرضى حساسية القمح بـ 43 مستشفى

وأكّدت الوزارة أن أنشطة البرنامج تتمثل في التوعية والتثقيف للمرضى ورؤساء الأقسام العاملين في نقاط التوزيع، والمتابعة المستمرة مع المرضى حول رضاهم عن المنتجات، إلى جانب عمل دورات في تحسين الأداء وتطويره.