125 دولة و37 قناة حول العالم ينقلون الدوري السعودي

حاز دوري روشن السعودي لكرة القدم، على اهتمام شريحة كبيرة من الجماهير حول العالم، خاصة بعد وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.

وأشارت تقارير صحفية، أن هناك أكثر من دولة تحاول الحصول على حقــــوق بث الدوري السعودي حول العالم، للإطلاع المباشر على النجو البرتغالي رونالدو الذي يمتد عقده مع نادي النصر حتى 2025.

ووفقًا لـ “صحيفة الرياضية”، أن عددًا من القنوات العالمية حصلت على حقوق بث دوري “روشن السعودي”؛ بعد اتفاقها مع رابطة الدوري السعودي بشكل مباشر، ويأتي ذلك في أعقاب تعاقد نادي النصر مع رونالدو.

وأضافت، أن انتقال رونالدو ساهم في انتشار الدوري عالميًا لأكثر من 125 دولة، و هناك حوالي 37 قناة من مختلف قارات العالم، حصلت على حقوق نقل مباريات دوري “روشن السعودي”، من أبرزها “البرتغال وإسبانيا والصين وتايلاند وإندونيسيا”.

وأشارت الصحيفة، أن النقل تم منحه للقنوات الـ37 عبارة عن مباراتين في كل جولة، لعدد 125 دولة، وما زالت الرابطة تتلقى طلبات إضافية للنقل التلفزيوني، كما أن قنوات SSC لم تتدخل في المفاوضات، إذ تملك حقوق الدوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط.

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