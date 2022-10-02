شاهد.. البحري يكشف أبشع الممارسات العنصرية ضد العرب المسلمين في السجون الأمريكية

كشف الكويتي ياسر البحري الكاتب والمؤلف، عن أبشع الممارسات العنصرية في السجون الأمريكية خاصة ضد المساجين العرب المسلمين، خلال الفترة التي قضاها سجينًا هناك في الولايات المتحدة.

وتحدث ياسر البحري في تصرحات متلفزة على المعاملة داخل السجون الأمريكية، قائلًا: “محاولة اغتيال، المساجين على اتفه الاسباب يضرون بعض، والسجان لا يعجبه شكلك كونك فقط عربـي مسلم”.

وأضاف: “دخلت السجن في 2007 في قمة الخراب التي كانت موجودة في العراق وكذلك بين الامريكان والماليز والحرب الطائفية والدنيا صاخبة، لما يكتشف انك انت عربي يطلع ناره فيك وبما انت عربي وهو عربي يطلع حرارته لان في بينكم صلة قرابة”.

الهجوم على الصوماليين

وأكمل: “في 2001 لم أكن متواجد ولما حينما نزل فيلم عن الصومال وما صار للامريــــكان في الصومال ونزل في ثاني يوم نزل بمساره في السينما نزل بعد 11 سيبتمبر وتخيل تاني يوم شرطة الهجرة اقتحموا اي مكان فيه صوماليين بس علشان يبردون نارهم”.

وأكمل: :رغم أن ما فعله الصومالين في عام 1993 السجان مو لم يعجبه شكلك انت عربي مسلبم دخلوا علي واحد ضخم ونظرته جاهز انه ينقض عليك، ولكن ضربته قبل أن يضربني ضربته 19 ضربه حتى تخلصت منه”.

وعن كيفية حيازته لسلاح داخل السجن، قال: “عندنا اسلحة نصنعها داخل السجن ونخفيها، بشكل جيد والمساجين يشتغلون داخل السجن، وتسأل فلان وين تشتغل عندك قطعة حديد فيقوم بشرائها منه ويحولها من قطعة معدنية لسلاح فتاك”.