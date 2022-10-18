ضمن مجموعة من البرامج التثقيفية والزيارات مستفيدو دار تربية شقراء يتعرفون على طرق استخراج الملح وتكريره ..

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نفذت دار التربية الاجتماعية للبنين بشقراء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العشرة ايام الأخيرة ستة برامج تثقيفية وترفيهية لمستفيديها من فئة الأيتام .

شملت البرامج دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية تعرف خلالها الحضور على طرق إنقاذ المصابين بالحوادث الطارئة كما زار مستفيدي الدار مصنع الملح بالقصب وتعرفوا على مشروع استخراج وتكرير الملح وتسويقه ومزرعة الأسماك للتعرف على انواعها وطرق المحافظة على حياتها بالإضافة إلى زيارة مهرجان ليالي الخريف بالمحافظة للاستمتاع بأجواءه .

يشار الى أن دور الحضانة والتربية الاجتماعية بمنطقة الرياض تحرص على تتفيذ البرامج التثقيفية طوال العام لتنمية وصقل مواهب وقدرات مستفيديها من فئة الأيتام داخلها ورفع مستوى الوعي لديهم .