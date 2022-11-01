هل الأدوية “الجنيسة” أقل مفعولاً من “المبتكرة”؟.. “الغذاء والدواء” توضح

وقارن حساب الهيئة على تويتر بين الأدوية المبتكرة والجنيسة، مشيراً إلى أن الاختلاف بينها ربما يكون في اللون والنكهة والسعر، لكنها متطابقة من ناحية المادة الفعالة والتركيز، والجرعة وطريقة الاستخدام.