128 مركبة تدخل الفحص الفني لرالي حائل تويوتا الدولي 2024

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خضعت اليوم مركبات 128 متسابقاً في فئة السيارات والدراجات النارية لعمليات الفحص الفني لمركباتهم في مقر الفحص الفني الخاص باتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وضمت مرحلة الفحص 97 سيارة، و25 دراجة النارية، من بينهم 6 في فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز)، استعداداً للمشاركة في رالي حائل تويوتا الدولي 2024، وطبقت الأجهزة الفنيّة شروط وأنظمة الاتحاد الدولي للراليات على جميع المركبات المشاركة، إضافة إلى التأكد من إجراءات السلامة المتبعة التي حددها الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات.

وأوضح رئيس قسم الفحص الفني السعودي نضال بن سلمان أن عمليات الفحص الفني بدأت عند الثامنة من صباح اليوم وتستمر حتى الثامنة مساء، مبيناً أن منطقة الفحص موزعة على ثلاثة أقسام للفئة العالمية والفئة المحلية والدراجات النارية، مشيراً إلى أن عمليات الفحص تشمل جميع أجزاء المركبة ومتطلبات السلامة فيها إضافة إلى وزنها.

وتنطلق غداً المرحلة الاستعراضية من رالي حائل الدولي الذي يمثل الجولة الأولى لموسم 2024 من كأس العالم لراليات “باها” للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط “باخا” التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.