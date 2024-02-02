13 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي

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أدى 13 ألف فلسطيني صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان صحفي اليوم الجمعة أن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأوقفت قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان، كما انتشرت في وادي الجوز ورأس العامود، ومنعت خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من دخول باب الأسباط.

وأدى الفلسطينيون الذين تم منعهم من الصلاة في الأقصى، صلاة الجمعة قرب باب الأسباط، وفي حي رأس العامود.

ودعا مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، المواطنين لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك.