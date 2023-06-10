13 قتيلا جراء اشتباكات داخل مخيم للنازحين بجنوب السودان

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قتل 13 شخصاً وأصيب 20 آخرون خلال اشتباكات عرقية في مخيم لحماية المدنيين تابع للبعثة الأممية في جنوب السودان حسبما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) الجمعة.

وقُتل الخميس فتى يبلغ 14 عاما من مجموعة الشلك العرقية طعنا في مخيم ملكال على بعد نحو 520 كيلومترا شمال العاصمة جوبا في ولاية أعالي النيل.

وذكرت الوكالة الأممية في بيان أن هذه الواقعة “تسببت في اندلاع أعمال عنف عرقية”، متحدثة عن سقوط ما مجموعه “13 قتيلا و 20 جريحا”.

كما قالت إن مناخ انعدام الأمن هذا يعوق الأنشطة الإنسانية، مشيرة إلى تعليق عمليات “نقل الجنوب سودانيين الفارين من الصراع في السودان من النقاط الحدودية نحو ملكال”.

حرب أهلية

ونال جنوب السودان استقلاله عام 2011 لكنّه غرق بعد عامين في حرب أهليّة استمرّت خمس سنوات بين الخصمين رياك مشار وسلفا كير، وخلّفت قرابة 400 ألف قتيل وملايين النازحين.

فيما انتهت الحرب رسميّا في أيلول/سبتمبر 2018 باتّفاق سلام ينصّ على مبدأ تقاسم السلطة. لكنّ هذا الاتفاق لم يُنفّذ إلى حدّ كبير بعد أكثر من عامين على تشكيل حكومة وحدة وطنيّة ضمّت كير وعدوّه اللدود مشار نائب الرئيس حاليًّا.

وتتّهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قادة جنوب السودان بالحفاظ على الوضع الراهن وتأجيج العنف وقمع الحرّيات السياسيّة واختلاس أموال عامّة.