133 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.. رابط التقديم

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بلغت 133 وظيفة، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

أماكن العمل:

مستشفى الملك فهد الاتحاد بجدة.

مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

مستشفى الملك سلمان المسلحة بالشمالية الغربية.

مستشفى القوات المسلحة بشرورة.

وأخرى …

المسميات الوظيفية:

فني أشعة.

فني علاج تنفسي.

أخصائي علاج طبيعي.

فني مختبرات طبية.

ممرض قانوني.

طبيب – أخصائي عام / REGISTRAR – الجراحة العامة.

قسم جراحة الأوعية الدموية.

فني تمريض – Nurse Technician (خدمة مدنية).

صيدلي – (خدمة مدنية).

فني رعاية مرضى (الخدمة).

أخصائي أشعة / أخصائي أشعة.

صيدلي (الخدمة المدنية) – جدة.

أخصائي أشعة / أخصائي أشعة.

فني صحة عامة / فني صحة عامة (الخدمة المدنية).

فني تمريض / فني تمريض (الخدمة المدنية).

مدير التمريض.

وظائف أخرى متعددة.

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).