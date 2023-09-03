135 وظيفة لحملة جميع المؤهلات بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المناطق-متابعات
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن طرح (135) منها (41) وظيفة إدارية و (38) وظيفة لا تتطلب الخبرة، لحملة (الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:
تفاصيل الوظائف
– وظائف إدارية
– وظائف مساندة
– وظائف تقنية
– وظائف فنية هندسية
– وظائف مهنية
– وظائف صحية
مناطق التوظيف:
– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة
مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:
– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
خطوات استخدام نظام التوظيف:
1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: “اضغط هنا” مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.