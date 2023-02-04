14 دولة متاحة لابتعاث السعوديين.. وروسيا خارج القائمة

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كشف برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التابع لوزارة التعليم، إيقاف الابتعاث إلى دولة روسيا، بعد أن كانت ضمن الدول الـ15 المحددة للابتعاث.

وكشف مركز خدمات الابتعاث في «التعليم»، أن دول الابتعاث المتاحة في برنامج خادم الحرمين الشريفين 14 دولة هي: أمريكا، بريطانيا، إيطاليا، الهند، ماليزيا، سنغافورة، الصين، اليابان، ألمانيا، كوريا الجنوبية، فرنسا، هولندا، سويسرا، أستراليا، في حين أظهرت قائمة دول الابتعاث في الموقع الإلكتروني للبرنامج وجود دولة روسيا سابقا، قبل أن يتم تأكيد عدم شمولها في قائمة دول الابتعاث.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المتاحة للابتعاث بـ144 جامعة في 84 مدينة، تلتها الصين بـ75 جامعة في 24 مدينة، ثم بريطانيا بـ69 جامعة في 34 مدينة، وألمانيا بـ34 جامعة في 18 مدينة، ثم فرنسا بـ32 جامعة في 12 مدينة، فأستراليا بـ28 جامعة في 15 مدينة، تلتها إيطاليا بـ27 جامعة في 10 مدن، ثم سويسرا بـ20 جامعة في 14 مدينة، وهولندا بـ15 جامعة في 14 مدينة، وكوريا الجنوبية بـ14 جامعة في 5 مدن، وجاءت اليابان بـ13 جامعة في 5 مدن، ثم ماليزيا بـ9 جامعات في 6 مدن، فالهند بـ8 جامعات في 5 مدن، وأخيراً سنغافورة بـ3 جامعات في مدينة واحدة، فيما كانت روسيا تضم 10 جامعات للابتعاث في 4 مدن.

ويمكن معرفة الجامعات المعتمدة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في الدول المتاحة من خلال الرابط التالي: https://moe.gov.sa/scholarship-program/countries.html من خلال النقر على كل دولة وإظهار تفاصيل الجامعات والمدن الموجودة فيها.