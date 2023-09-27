14 سعوديًا في لجان آسياد هانغتشو 2022

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لا يتوقف التمثيل السعودي في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو2022) التي تحتضنها الصين على اللاعبين واللاعبات فقط، حيث يشارك عدد من الكوادر السعودية في عدد من اللجان التنظيمية والفنية على مستوى الدورة، سواءً على المستوى التحكيمي أم الطبي أم الإداري، وذلك في إطار تمكين الكوادر الإدارية السعودية ورفع مستوى تمثيلها في المحافل الرياضية الدولية والقارية بما يتماشى مع أهداف القطاع الرياضي لرؤية المملكة 2030.

ومن أبرز الكوادر الإدارية السعودية التي تدير منافسات الدورة، رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال أمين عام الاتحاد الآسيوي محمد الحربي الذي يشرف على منافسات رفع الأثقال بالدورة، ويقف على المعسكر المشترك المقام بشكل دائم بالصين للدول الآسيوية المشاركة بالدورة.

وفي الكرة الطائرة، يتواجد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، الذي تم اختياره مشرفاً ومراقباً لحكام لعبة الكرة الطائرة في الآسياد الآسيوية، وهو الذي يشغل منصب عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي للعبة.

ويتواجد الدكتور حازم عابد كمدير طبي لمنافسات المبارزة بالدورة، وهو عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي للمبارزة.

وفي مسابقة كرة اليد، يشارك علي العليوات، كمراقب للمباريات في منافسات اليد، وهو الذي يشغل عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد.

وفي كرة القدم، يشارك الحكمان الدوليان خالد الطريس ومحمد العبكري في إدارة عدد من مباريات كرة القدم في الدورة.

وفي ألعاب القوى، يدير الحكم السعودي الدولي حمد الحنو عددا من منافسات ألعاب القوى بالدورة.

وفي الرماية، يشارك الحكم الدولي محمد العسيري، في إدارة منافسات الرماية بالدورة.

وللجمباز السعودية دورها الهامّ في الدورة، حيث يشارك الحكم الدولي زهير الهنيدي في تحكيم عدد من منافسات اللعبة بالدورة.

ويتواجد الحكم أحمد آل خميس، كحكم دولي لعدد من مباريات كرة السلة بالدورة وفي الكوراش يتواجد الحكم السعودي علي شهرخانى.

ولا يتوقف تمثيل الكوادر السعودية عند هذا الحد وحسب، حيث يتواجد الحكم السعودي الدولي غازي الغانم في إدارة عدد من مواجهات رياضة التايكوندو بالدورة، وهو الذي سبق وأدار عدداً من مواجهات رياضة التايكوندو إبان دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو2020).

وللمرة الأولى في تاريخ لعبة رفع الأثقال السعودية، يتم اختيار حكمين وطبيب سعودي في اللجان العاملة بالدورة، حيث يتواجد كل من عبدالرحمن أبو جبل، وياسر المسعود، كحكمين دوليين لمنافسات لعبة رفع الأثقال، في حين يتواجد الدكتور أحمد الأحمري كطبيب معتمد لجميع الرياضيين المشاركين في منافسات رفع الأثقال.