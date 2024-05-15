14 يونيو.. موعد انطلاق الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي

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أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز انطلاق فترة الانتقالات الصيفية يوم 14 يونيو المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للدوري على منصة إكس، يوم الأربعاء، أن موعد الإغلاق سيكون يوم 30 أغسطس. على أن يبدأ الميركاتو الشتوي في الأول من يناير من العام المقبل ويستمر حتى الثالث من فبراير.

وأضاف: “موعد الإغلاق تحدد بعد مشاورات مع دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب) والدوري الإسباني والدوري الإيطالي ورابطة الدوري الألماني”.

وتابع: “كل هذه المنافسات سُتغلق نافذتها الصيفية في 30 أغسطس، والشتوية في الثالث من فبراير”.

يتوقع أن يشهد الدوري الإنجليزي العديد من الصفقات القوية في الميركاتو الصيفي على مستوى اللاعبين، وكذلك على مستوى المدربين.