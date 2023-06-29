الأمير عبدالعزيز بن سعود يتفقد سير العمل في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة ويزور عدداً من المرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية ويطمئن على صحتهم

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، سير العمل في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، والخدمات الصحية التي تقدمها منظومة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

وزار سموه خلال الجولة التي قام بها عدداً من المرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية في المستشفى واطمأن على وضعهم الصحي، داعياً الله -عز وجل- أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، مقدماً سموه لهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع وهم يرفلون بثياب الأمن والصحة والعافية.

رافق سموه، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.