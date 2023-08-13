1420 مدرسة بتعليم مكة تنفذ حملة “العالم ينتظرك” لبداية العام الدراسي الجديد 1445 هـ

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بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الإعلام والاتصال في تنفيذ خطتها الإعلامية المتزامنة مع الخطة الإعلامية بوزارة التعليم لتنفيذ الحملة الإعلامية لبداية العام الدراسي 1445هـ وعودة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم العام إلى مدارسهم والتي جاءت بعنوان “العالم ينتظرك” وذلك سعياً لنشر ثقافة الاستعداد لبداية جادة ومميزة للعام الدراسي.

وتستهدف الحملة 1420 مدرسة يدرس بها 397900 طالب وطالبة ويعمل بها 27147 معلماً ومعلمة، من خلال بث روح الحماس والدافعية في نفوس الطلبة وأولياء الأمور وأفراد المجتمع، وكذلك تعزيز التصورات الإيجابية عن برامج ومشاريع الوزارة، ومبادراتها التطويرية لتسهيل تطبيقها ودعمها في تحقيق مستهدفاتها، إلى جانب تغطية ورصد البرامج والاستعدادات والتجهيزات التي نفذتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة لانطلاقة العام الدراسي.

وتقوم الحملة على صناعة العديد من الرسائل التربوية والإعلامية ونشرها في حسابات الإدارة والمكاتب والمدارس في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف ووكالة الأنباء والقنوات التلفزيونية؛ حيث تستهدف الحملة الكادر التعليمي والإداري والطلبة والأسر وأولياء الأمور وأفراد المجتمع.

كما تتضمن الحملة إعداد ونشر منتجات إعلامية عن المشاريع الجديدة ومشاريع الطفولة المبكرة وفصول رياض الأطفال وعمليات التشغيل والصيانة وترحيل الكتب المدرسية والزيارات التفقدية للمدارس قبل عودة الطلبة والمشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والمدارس, وتغطية برامج الأسبوع التمهيدي وفعاليات استقبال الطلبة والبرامج التعليمية والأنشطة الطلابية.