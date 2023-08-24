رابطة الدوري تُعلن استمرار جوائزها الشهرية برعاية روشن

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تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب، ولاعب، وحارس مرمى، إضافة إلى جائزة أفضل لاعبٍ وَاعِدٍ في مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/2024 ، وذلك برعاية من شركة روشن.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز اللاعبين والمدربين لتقديم كل ما لديهم مع فِرَقهم، وتحتوي معايير الجوائز على العديد من النقاط يتم من خلالها تغطية أهم الجوانب الفنية لكي يتمكن كل مقيّم من تقييم عادل لِلَّاعبين تشمل المثالية والكفاءة الفنية وروح المبادرة والأداء الإبداعي والأداء الجماعي وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية الخاصة بالدوري، كما تم اعتماد تصويت الجماهير ولأول مرة هذا الموسم كواحد من المعايير الخاصة بكل جائزة.

وسيتولى الفريق الفني لجوائز دوري روشن السعودي اختيار اللاعبين الفائزين، ويضم الفريق الفني كلاً من: تركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ومناف أبوشقير، وعبيدالله العيسى.