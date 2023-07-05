15 قتيلاً جراء أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين

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قُتل 15 شخصا وفُقد أربعة آخرون في أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين، على ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية الأربعاء.

ونقلت وكالة “شينخوا” الرسمية للأنباء عن السلطات المحلية قولها إن الأمطار “أودت بحياة 15 شخصا فيما اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين في منطقة تشونغتشينغ في شمال غرب الصين”.

وأتى تأكيد وقوع قتلى بعدما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الثلاثاء حالة الإنذار متوقعة كوارث محتملة ناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق واسعة من وسط الصين وجنوب شرقها.

وأمر الرئيس الصيني شي جين بينغ أن “تولي السلطات على كل المستويات الأولوية لضمان سلامة السكان وحماية ممتلكاتهم”.

وذكرت وكالة “شينخوا” أن شي “شدد على ضرورة أن يبادر المسؤولون على كل المستويات إلى مكافحة الفيضانات والعمل على تخفيف الخسائر”.

وفي مؤشر إلى حجم الخسائر، انهار جسر للسكك الحديد جزئيا الثلاثاء جراء الأمطار في تشونغتشينغ البالغ عدد سكانها 31 مليون نسمة، على ما ذكرت الوكالة.

وفي إقليم سيشوان المجاور تأثر أكثر من 460 ألف شخص بنسب متفاوتة، بالأمطار الطوفانية على ما أوردت الوكالة الثلاثاء.

وأشارت السلطات إلى إجلاء نحو 85 ألف شخص من منازلهم بسبب الأمطار مع توقع “حدوث فيضانات مباغتة في مناطق جبلية” و”سيول وحلية في بعض المناطق” خلال الأسبوع الراهن.