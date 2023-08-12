150 لوحة تشكيلية تستعرض تاريخ كرنفال بريدة للتمور

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يشارك أكثر من 40 فناناً تشكيلياً بكرنفال بريدة للتمور من خلال الرسم على الجداريات واللوحات التي تحاكي أبعاد النخيل وثمارها وأهمية غرسها في نفوس النشء وكافة شرائح المجتمع، وتوعيتهم بأهمية هذه الشجرة ومكانتها الاقتصادية والاجتماعية.

ويحوي المعرض بين جنباته أكثر من 150 لوحة جدارية رُسِمت بأشكال وألوان معبرة عن أجزاء النخلة، كالسعف والجذع، والثمر، والكَرَب، إضافة إلى الصناعات التحويلية التي تنتجها النخلة.

كما يحوي المعرض لوحات معبرة تعكس مدى اهتمام مجتمعنا بأشجار النخيل التي تلامس اقتصاد الوطن وتعزز هويته، حيث أكد عدد من الفنانين التشكيليين المشاركين أنهم في تنافس لإبراز ما لديهم من مواهب وقدرات فنية تجسد جمالية النخلة التي تحتل مكانة رفيعة في مجتمعنا، كونها موروثاً ثرياً يفتخر به الجميع.