الهلال يُتوج بكأس موسم الرياض

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تُوج فريق الهلال بكأس موسم الرياض لكرة القدم، بفوزه على النصر 2 – 0 في المواجهة التي جمعتهما أمس الخميس، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، في الجولة الأخيرة من البطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين عن طريق الصربي سافيتش وسالم الدوسري عند الدقيقتين 17 , 30 وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة، ويحقق كأس البطولة التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه، إذ توج معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عقب المباراة فريق الهلال بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وفريق النصر بالميداليات الفضية فيما نال لاعب الهلال “الصربي ” سافيتش كأس أفضل لاعب في المباراة ونال زميله ومواطنه ميتروفيتش كأس أفضل لاعب في البطولة.

وحقق الهلال اللقب بنيله ٦ نقاط، من فوزين على النصر ٢-٠ وإنتر ميامي الأمريكي ٤-٣ ، وحل النصر ثانياً بـ٣ نقاط، بفوزه ٦-٠ على الفريق الأمريكي الذي احتل المركز الثالث بدون نقاط.