كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. حدث عالمي كبير يضم 500 ناد وآفاق واعدة في السعودية

المناطق_الرياض

في لقاء على قناة محلية، استضاف برنامج “من الشارع السعودي” أحمد الخلف، مدير المركز الإعلامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. وخلال المداخلة، وصف الخلف البطولة بأنها “الحدث الأكبر حول العالم”، حيث سيشارك فيها 500 ناد مكون من أكثر 2500 لاعب محترف، وبجوائز ماليه الأغلى في تاريخ قطاع الالعاب والرياضات الالكترونية.

وأكد الخلف أن قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة شهد تطورًا جذريًا في السنوات الماضية، ولم يعد مجرد هواية بل مهنة ومسار وظيفي، فاللاعب أصبح يُعرف الآن باللاعب المحترف، ويتم التعاقد معه بعقود احترافية.

وأضاف أن القطاع أصبح يغطي مختلف المجالات، من المدربين والإداريين والحكام والمنظمين، كما بات داعمًا لقطاعات أخرى في المملكة كالاتصالات والترفيه، وأوضح الخلف حجم القطاع الآن بأن 23% من سكان المملكة هم لاعبون إلكترونيون، وأعرب عن احترافية القطاع بوجود الكثير من الجهات الداعمة، مثل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الذي يعمل على تنمية وتطوير اللاعبين بشكل مستمر.

ووجه الخلف رسالة للوالدين، على أهمية دعمهم لمهارات أبنائهم في هذا المجال، مشيرًا إلى وجود برامج تستهدف تطوير الشغوفين مثل الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية، بما يتيح لهم فرصة أن يصبحوا لاعبين أو مدربين محترفين، وأضاف ان”قيمرز” السعودية مبدعون ويختلفون عن غيرهم.. بدليل تحقيقهم البطولة في الموسم الماضي.

إن تطور قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية يمثل نموًا متسارعًا لهذه الصناعة الواعدة والمستقبلية، تنظيم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة هو دليل على إمكانات هذا القطاع وطموحات المملكة لجعله إحدى الوجهات الرائدة في هذا المجال، كما يسهم هذا الحدث العالمي في تعزيز مكانة المملكة كمركز للألعاب والرياضات الإلكترونية على الساحة الدولية.