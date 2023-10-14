16 فائزا في أول سباقات الموسم الجديد بميدان سكاكا للهجن

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احتضن ميدان سكاكا للهجن بمنطقة الجوف فعاليات أول سباقات الموسم الجديد وذلك ضمن منافسات ‎الاتحاد السعودي للهجن في ‎سباقات الميادين، حيث أقيم السباق لمدة يومين لفئة (الحقايق ، اللقايا ، الجذاع ، الثنايا ، الحيل ، الزمول) بواقع 16 شوطا بمشاركة 291 متنافسا، و بجوائز مالية تقارب 300 ألف ريال.

وحصد المركز الأول بحسب نتائج السباق التي أعلنها الاتحاد السعودي للهجن 16 متسابقا حيث فاز إبراهيم التميمي في فئة الحيل، وحمد المري في الزمول، وفيصل آل شافي في ثنايا بكار، ومحمد المسعودي في فئة ثنايا قعدان، وناصر آل شافي في جذاع بكار، وعودة العطوي في جذاع قعدان، وزاهر العطوي في لقايا بكار، وسالم العطوي في لقايا قعدان، وعبد المحسن البلوي في فئة لقايا بكار، كما فاز في فئة حقايق كل من عطالله الشراري،عبدالله العطوي “المركز الأول في شوطين”، ناصر آل شافي، فيصل الهاجري، عبدالله الشمري، خلف الشمري.

من جانبه تقدم مدير ميدان الهجن بسكاكا المهندس طلال بن عافت الشمري بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للهجن على الدعم المتواصل والسخي والذي كان له بالغ الأثر في نجاح السباق.

يذكر أن الهجن عاودت ركضها على ميدان سكاكا بعد جدولة سباقات الاتحاد السعودي للهجن لهذا الموسم التي شملت احتضان ميدان سكاكا 6 سباقات على مدار الموسم بواقع سباق في كل شهر اعتبارا من أكتوبر الجاري وحتى مارس 2024.