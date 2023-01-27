160 متسابقاً يستعدون للمشاركة في رالي حائل تويوتا الدولي 2023

المناطق_واس

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أسماء المشاركين في النسخة الـ 19 لرالي حائل تويوتا الدولي ، والذي يشكل الجولة الأولى لموسم ٢٠٢٣ من كأس العالم لراليات “باخا كروس كنتري ” للاتحاد الدولي للسيارات ، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط “باخا” التابعة للاتحاد الدولي للسيارات ، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية ، وكذلك الجولة الأولى من كأس العالم لراليات “باخا كروس كنتري” للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي.

ويشهد الرالي مشاركة (١٦٠) متسابقاً ومساعد في السيارات والدراجات النارية ، حيث سيشارك (٦٥) سيارة ، منها (٣٠) سيارة في الفئة المحلية وهي الخاصة ببطولة المملكة تويوتا للراليات الصحراوية ، ويشارك (٢٨) متسابقا في فئة الدراجات النارية من بينها (5) في فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز) ، و (4) دراجات نارية مشاركة في الفئة المحلية.

ويأتي أبرز المشاركين حامل لقب الرالي ، وحامل لقب بطولة المملكة تويوتا للراليات الصحراوية ، بطل كأس العالم لراليات “باخا كروس كنتري” يزيد الراﭼحي ، و بطل رالي داكار القطري ناصر العطية ، وبطل أوروپا وبطل كأس العالم سابقاً الپولندي كريستوف هولوفيتش ، كما تضفي مشاركة البطل السعودي ياسر بن سعيدان قوة للرالي.

وتشهد فئة السيارات القياسية T2 مشاركة إبراهيم المهنا الفائز بلقب رالي حائل في عام ٢٠١٤ ، أحمد الشقاوي المتوج بلقب كأس العالم في فئة T2 عام ٢٠١٨ ، و يبرز في قائمة المشاركين نجوم الراليات في المملكة خالد الفريحي ومحمد التويجري.

ويشارك في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة T3 بطل كأس العالم الأرچنتيني فرناندو ألڤاريث ، ونجم رالي حائل وبطل باخا الأردن صالح السيف ، وبطلة العالم دانية عقيل، ومشاعل العبيدان ، بالإضافة للكويتي مشاري الظفيري ، أما فئة T4 يشارك البرازيلي كريستيانو باتيستا وسعيد الموري ، فيما تعود مها الحملي للمشاركة في رالي حائل بعد فوزها بالمركز الأول لفئة T4 في رالي جدة العام الماضي ، بينما يشارك في الدراجات النارية ( 11 ) جنسية مختلفة ابرزهم الإماراتي محمد البلوشي و الأردني محمد أبو عيشة والكويتي عبدالله الشطي ، والسعوديين مشعل الغنيم وأنس الرحياني وعبد الحليم المغيرة ، و الكويتية سارة على خريبط والهندية سارة كشياب.

وتشهد فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز) مشاركة هاني النومسي ، وعبد العزيز العطوي ، وسلطان المسعود ، وهيثم التويجري ، بالإضافة لبطل رالي أبو ظبي الصحراوي عبد العزيز أهلي ، فيما يشارك في الفئة المحلية المتزوج بلقبها في العام الماضي أحمد الشمري ، وكذلك عبدالعزيز اليعيش ، وأحمد القشعمي ، ومبارك الزبيدي، و عدد من نجوم الراليات من الدول العربية.

وتأتي اقامة هذا الرالي بإشراف مباشر من الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية ( فيا ) برعاية سمو أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل و سمو نائبه.