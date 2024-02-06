164 متسابقًا في رالي حائل تويوتا الدولي 2024

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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أسماء المشاركين في النسخة الـ 19 لرالي حائل تويوتا الدولي, الذي يمثل الجولة الأولى لموسم 2024 من كأس العالم لراليات “باخا كروس كنتري” للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط “باخا” التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، وكذلك الجولة الأولى من كأس العالم لراليات “باخا كروس كنتري” للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي.

ويشهد الرالي مشاركة 164 متسابقاً وملاحاً في السيارات والدراجات النارية من 24 جنسية مختلفة، حيث ستشارك 97 سيارة، و25 متسابقاً في فئة الدراجات النارية، من بينهم 6 في فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز).

ويأتي من أبرز المشاركين حامل لقب الرالي، وحامل لقب بطولة المملكة تويوتا للراليات الصحراوية، بطل كأس العالم لراليات “باخا كروس كنتري” يزيد الراجحي.

ويقام رالي حائل بتنظيم من هيئة تطوير منطقة حائل، وبإشراف مباشر من الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية، وبرعاية سمو أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل، وسمو نائبه.