173 ألف حاج يطرقون أبواب “طيبة”

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى أمس (الخميس)، 173905 حجاج من عدة جنسيات قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

ونوهت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، إلى أن إجمالي الوصول أمس (الخميس) بلغ 40591 حاجاً، وصل منهم 35855 حاجاً إلى محطة استقبال الهجرة عبر 947 رحلة، بينما استقبل مركز حجاج البر 2566 حاجاً عبر 65 رحلة، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 2170 حاجاً عبر 69 رحلة.

وأشارت إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 55545 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 118349 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 38%، كما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 60008 حجاج.