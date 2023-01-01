175 غرفة ذات تصميم عصري.. «راديسون» تعلن توقيعها اتفاقية لإقامة أول فندق في الدرعية

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تُعلن مجموعة فنادق راديسون عن توقيعها على اتفاقية لإقامة أول فندق راديسون رِد في مشروع مدينة الدرعية الراقي بالعاصمة السعودية، تلك المدينة التي تُعتبر المحافظة الأولى في المملكة العربية السعودية. يعلن هذا التوقيع عن إطلاق العلامة التجارية الخامسة لمجموعة فنادق راديسون في المملكة العربية السعودية، وهي إضافة رائعة لحافظة أعمال المجموعة الحالية، بما يزيد حجم أعمال المجموعة ليصل إلى 45 فندقًا قيد التشغيل وقيد التطوير في البلد.

تشتهر راديسون رِد بأنها علامة تجارية حديثة ملائمة لأسلوب الحياة المجتمعي، وتضفي لمسةً مبهجةً على الطابع التقليدي. تبث العلامة التجارية حياةً جديدةً في عالم الضيافة من خلال الخدمات غير التقليدية، حيثُ كل شيءٍ متاح، مع مشهد اجتماعي يجذب المشاركين، وتصميم أنيق للمساحات العامة لإبهار الضيوف. صُممت فنادق راديسون رِد لتناسب احتياجات الضيوف من خلال منحهم فرصًا لا حصر لها للانسجام في الداخل والخارج، تلك الفرص التي تمتد ما بين العمل والترفيه دون عناء.

من المقرر أن يتم افتتاح فندق راديسون رد في الدرعية في عام 2026، وسيقع في شارع الثقافة والتسوق الأساسي في الدرعية، ويُستوحى تصميمه من ماضي المنطقة الفريد. تعكس هندسته المعمارية النجدية تاريخ 300 عام من عمل هيئة تطوير بوابة الدرعية (DGDA) ليصبح واحدًا من أبرز وجهات التراث والثقافة والأناقة في المنطقة. وتقع واجهته بالقرب من مدينة الرياض الحديثة، في الشمال الغربي من العاصمة، ويمكن الوصول إليه بسهولة من مطار الملك خالد الدولي (على بعد 25 دقيقة بالسيارة). يقع الفندق أيضًا بالقرب من مركز الملك عبد الله المالي (KAFD) والمناطق الرئيسية في العاصمة.

سيتضمن الفندق الذي تم بناؤه حديثًا 175 غرفة ضيوف ذات تصميم عصري، و9 أجنحة، وبار للعصير والقهوة، ومطعم يفتح أبوابه لاستقبال الضيوف طوال اليوم، إلى جانب غرف وقاعات اجتماعات بتصميمات جريئة تمزج بين الحداثة والأسلوب التقليدي. سيقدم راديسون رد بالدرعية أيضًا مركز لياقة بدينة مجهز جيدًا، ومرافق استضافة الاجتماعات والفعاليات، وحمام سباحة أعلى السطح.

قال إيلي ميلكي، نائب رئيس تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط لمجموعة فنادق راديسون: “هذه هي أول صفقة فندقية نعقدها مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونحن نعتز بذلك، ولم نتكن نتخيل أن يكون الموقع أفضل من ذلك، مع استمرار عملية التطوير والشراكة لبدء هذه العلاقة. نشكر شركائنا الجدد على ثقتهم، إذ نعمل باستمرار على المساهمة في نجاح رؤية المملكة 2030 الطموحة. توفّر الدرعية مزيجًا رائعًا من التاريخ والحداثة والتراث والتصميم، مما يجعل منشآتنا العصرية في راديسون رد ملاذ مثالي. لذا نواصل التركيز على المملكة العربية السعودية بصفتها السوق الرئيسي لنا في المنطقة حيث نفتح مكتبًا في العاصمة، ونوسع مواردنا عبر الإدارات، بالإضافة إلى تنمية مجموعتنا في جميع أنحاء المملكة.

قال السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي بهيئة تطوير بوابة الدرعية (DGDA): ”سيوفّر فندق راديسون ريد الجديد تجارب رائعة وأصيلة في الدرعية مسقط رأس المملكة. سيكون الفندق إضافة رائعة إلى عروض الضيافة التي نقدمها لأننا نتطلع إلى أن نصبح مرة أخرى أحد أعظم أماكن الجذب السياحي في العالم. هدفنا هو استقطاب الزوار من جميع أنحاء المملكة والعالم ليأتوا لتجربة العروض الفريدة التي نطورها بداية من التراث والثقافة وحتى نمط الحياة العصرية، وتمثل الشراكات مع العلامات التجارية العالمية مثل راديسون التي تقدم ضيافة عالمية المستوى للمسافرين الطريقة التي سنحقق بها غايتنا”.

يقع موقع الدرعية الذي يعود تاريخه إلى 300 عام بجوار العاصمة الرياض، ولا يفصله سوى دقيقة من شمال غرب وسط مدينة الرياض. عرف كمركز رمزي للإلهام لأجيال القادة الذين قادوا المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727. سيُسلط مشروع الدرعية المشهود، في إطار رؤية 2030، الضوء على تاريخ المملكة العربية السعودية الغني، بينما يلبي احتياجات المسافرين بغرض الترفيه والعمل من جميع أنحاء العالم.