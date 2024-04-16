179 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال خلال أسبوع

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بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 7 – 13 أبريل 2024م, 179.221.000 عملية، بقيمة 11.351.346.000 ريال، مقابل 16.537.865.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 9.261.000 بقيمة 1.187.274.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.113.000 بقيمة 119.430.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 37.000 بقيمة 4.749.000 ريال.

كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 985.000 بقيمة 118.323.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 13.996.000 بقيمة 789.755.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6.979.000 بقيمة 516.859.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.223.000 بقيمة 197.099.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في الفنادق 723.000 بقيمة 328.661.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 873.000 بقيمة 53.184.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 380.000 بقيمة 375.938.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 23.621.000 بقيمة 1.359.091.000 ريال.

ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.267.000 بقيمة 311.474.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 47.651.000 بقيمة 2.151.949.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 39.746.000 بقيمة 1.708.827.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 853.000 بقيمة 74.962.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.062.000 بقيمة 315.403.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 27.452.000 بقيمة 1.738.368.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 50.215.000 بقيمة 3.322.457.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.514.000 بقيمة 634.792.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.576.000 بقيمة 560.906.000 ريال.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3.417.000 بقيمة 185.571.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.321.000 بقيمة 185.565.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.491.000 بقيمة 135.234.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.289.000 بقيمة 266.940.000 ريال.

أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 3.698.000 بقيمة 315.313.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6.766.000 بقيمة 499.021.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 21.211.000 بقيمة 1.649.981.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 66.723.000 بقيمة 3.595.476.000 ريال.