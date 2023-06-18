185 برنامجًا ومبادرة نوعية تقدمها رئاسة شوون الحرمين خلال موسم حج هذا العام 1444هـ

المناطق_واس

تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، 185 برنامجًا ومبادرة نوعية وذلك بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، لتحقيق أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام تيسيرًا وتخفيفًا لهم؛ ليودوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

و تشمل تلك البرامج والمبادرات النوعية التي تحرص الرئاسة على تنويعها استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورقمنة البرامج، وتسخير التطبيقات الإلكترونية، في مختلف المجالات خدمة للقاصدين، ومخاطبتهم باللغات العالمية لتسهيل نُسكهم وإثراء تجربتهم و إطلاق حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في موسمها الـ11 تحت شعار من الوصول إلى الحصول.