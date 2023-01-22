19 قتيلا وجريحا بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا

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نقلت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون قوله إن قوات الشرطة استدعيت إثر وقوع إطلاق نار أسفر عن سقوط 10 قتلى و9 جرحى في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، مساء أمس (السبت).

وأوضحت الصحيفة أن إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساء (06:00 بتوقيت غرينتش) قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في مونتيري بارك. وشارك عشرات الآلاف في المهرجان الذي أقيم في وقت سابق أمس.

ومونتيري بارك مدينة في مقاطعة لوس أنجليس تبعد حوالي 11 كيلومتراً عن وسط المدينة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال سيونج وون تشوي، الذي يملك مطعماً للمأكولات البحرية في الشارع الذي وقع به إطلاق النار، إن ثلاثة أشخاص هرعوا إلى المطعم، وطلبوا منه إغلاق الباب، وقالوا له إن هناك شخصاً يحمل سلاحاً في المنطقة.

وذكرت الصحيفة أنه جرى نقل المصابين لعدة مستشفيات في المنطقة. ولم يعرف بعد ما إذا كان قد تم إلقاء القبض على مشتبه به.