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19 موقعاً بالمسجد الحرام وساحاته لإجابة السائلين خلال موسم الحج

14 يونيو 2024 - 7:41 مساءً

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توفر الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام على مدار 24 ساعة، وذلك من خلال (12) موقعاً داخل المسجد الحرام و (7 ) كبائن في الساحات المحيطة به.

 

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ويقوم على إجابة السائلين (65) من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمؤهلين علمياً لإعانة القاصدين على أداء مناسكهم على علم وبصيرة.

 

 

ويمكن للقاصدين الاتصال هاتفياً للاستفادة من توجيهات العلماء والمشايخ في الإجابة عن استفساراتهم الشرعية المتعلقة بالمناسك عبر الهاتف المجاني:
8001222400 – 8001222100

14 يونيو 2024 - 7:41 مساءً
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