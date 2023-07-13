19 وظيفة لدى مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية بالرياض عن توفر (19) وظيفة إدارية وتقنية وهندسية (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف

– مهندس نظم اتصالات

– مهندس اتصالات تصميم الموجي

– مهندس ميكانيكي

– مهندس مراقبة الطيران

– مهندس نظام

– مهندس الكترونيات

– مهندس بصريات كهربائية

– مهندس تحكم

– مهندس كيميائي

– مهندس طيران

– مهندس اتصالات

– مهندس أنظمة دفاع

– مهندس أجهزة

– مطور ذكاء اصطناعي

– مهندس بصريات كهربائية

– مهندس معالجة بيانات الرادار

التخصصات المطلوبة:

– الفيزياء

– علوم الكومبيوتر

– الذكاء الاصطناعي

– البصريات

– الهندسة الكهربائية

– هندسة الاتصالات

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة الإلكترونية

– هندسة كيميائية

– هندسة الطيران

– هندسة الكترونيات الدفاع

نبذة عن المركز:

تم تأسيس مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في عام 2016م، وهو مركز يهدف إلى تعزيز ودعم توجهات السعودية الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وإنشاء معامل متقدمة، وتطوير الابتكارات التقنية للمنتجات ذات الصلة بالدفاع والأمن.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا